مرتضى منصور: مؤمن زكريا تعرض للإذلال وقالوا له "لا نريدك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك بأن مؤمن زكريا لاعب الأهلي تعرض للإذلال، قائلًا أنه سوف يتحمل تكاليف علاجه على نفقته الشخصية.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته لقناة "الحدث اليوم" منتصف ليل السبت: مؤمن زكريا تم إذلاله على مدار عام، وقالوا له لا نريده في النادي وكل هذه الأمور لها تأثير عليه وعلى حالته."

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وتابع: "أنا أعتبر مؤمن مثل أحمد وأمير بالضبط، ومنذ أنا كان في الزمالك أحبه وأحترمه وحاولت إقناع المدير الفني للزمالك بابعاده عن المشاركة أثناء التفاوض مع انبي لضمه بشكل نهائي حتى لا تتم المغالة في سعره."

وأضاف: "عندما قلت أنني متكفل بعلاجه على نفقتي الخاصة، قررت أن أفعل ذلك لأن هذا الواجب."

وكشف مؤمن زكريا خلال ظهوره مساء الخميس في حوار تليفزيوني أنه سيتوجه 20 من سبتمبر الجاري إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية ضمن رحلته العلاجية التي يشرف عليها طبيب النادي الأهلي.