اخبار الرياضه

ملف الجمعة.. دعم مؤمن زكريا.. وتحديد ملعب السوبر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة عن يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر 2019.

بعد ظهوره الصادم.. لاعبو الأهلي يدعمون مؤمن زكريا

الجونة ينفي التفاوض مع الأهلي بشأن أحمد حمدي

كلوب: صلاح وماني يشعران بالانتعاش

النني يتحدث عن صلاح الأخ ونصيحة أوزيل

اتحاد الكرة يُعلن: السوبر في برج العرب بحضور جماهيري

رئيس "كاف" يوقع عقد استضافة حفل جوائز الكاف بالغردقة

Advertisements

طبيب الأهلي: فايلر فضل إراحة أزارو أمام كانو سبورت ليشارك في السوبر

أسطورة ليفربول يوضح.. كيف سيتصرف صلاح مع ماني ويشبهه برونالدو

مصطفى يونس يعلن عبرمصراوي انضمامه لقناة الزمالك

قناة فضائية تعلن بثها لمباراة الزمالك وجينراسيون حصريًا

متعب: مؤمن زكريا من أهم لاعبي مصر.. وعليه عدم التعجل في العودة

متعب: لم أترشح بالعمل مع المنتخب.. وشرط وحيد لتحديد خليفتي

المصري: وضعنا خطة تحسبًا لرحيل إيهاب جلال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملف الجمعة.. دعم مؤمن زكريا.. وتحديد ملعب السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا