ملف الجمعة.. دعم مؤمن زكريا.. وتحديد ملعب السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر 2019.
بعد ظهوره الصادم.. لاعبو الأهلي يدعمون مؤمن زكريا
الجونة ينفي التفاوض مع الأهلي بشأن أحمد حمدي
كلوب: صلاح وماني يشعران بالانتعاش
النني يتحدث عن صلاح الأخ ونصيحة أوزيل
اتحاد الكرة يُعلن: السوبر في برج العرب بحضور جماهيري
رئيس "كاف" يوقع عقد استضافة حفل جوائز الكاف بالغردقة
طبيب الأهلي: فايلر فضل إراحة أزارو أمام كانو سبورت ليشارك في السوبر
أسطورة ليفربول يوضح.. كيف سيتصرف صلاح مع ماني ويشبهه برونالدو
مصطفى يونس يعلن عبرمصراوي انضمامه لقناة الزمالك
قناة فضائية تعلن بثها لمباراة الزمالك وجينراسيون حصريًا
متعب: مؤمن زكريا من أهم لاعبي مصر.. وعليه عدم التعجل في العودة
متعب: لم أترشح بالعمل مع المنتخب.. وشرط وحيد لتحديد خليفتي
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