مرتضى منصور يزف بشرى سارة بشأن عدد جماهير مباراة السوبر

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن هناك محاولات لزيادة عدد الجماهير في مباراة السوبر أمام الأهلي والمقرر إقامته على ملعب برج العرب بحضور5 آلاف متفرج.
قال مرتضى عبر برنامج الزمالك اليوم: "نعمل على زيادة عدد الجماهير في السوبر حتى لا يكونالحضور مقتصرا على أعضاء الجمعية العمومية فقط بل نعمل على زيادة 5 آلاف للجماهير".
أضاف: "بالنسبة لمباراة جينيراسيون أمام بطل السنغال سيتم إذاعتها بشكل طبيعي على أون سبورت بعدما دفعنا 20 ألف دولار
وحول عمل مصطفى يونس في قناة الزمالك قال:" لا يوجد شئ رسمي حتى الآن ولكني عرضت عليه بنفسي العمل في القناة حتى يكون ذلك رسالة لنبذ التعصب وكذلك التأكيد على أن القناة ستعرض الملفات بكل موضوعية وحيادية"
[Seen by مصطفى جويلى at 02:34]
Ahmed
[Seen by Emad Younis at 02:34]
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