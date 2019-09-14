محمد حمدي زكي: بعد اول مشاركة رسمية" اللعب للاسماعيلي مسؤولية كبيرة"

أعرب محمد حمدي زكي الوافد الجديد للإسماعيلي عن سعاداته بالمشاركة في اول مبارة رسمية له برفقة الفريق وتحقيق الفوز علي الأهلي الليبي بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات ذهاب دور ال 32 من البطولة العربية.

وقال زكي أن فريقه قدم مباراة كبيرة رغم وجود

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بعض المشكلات لكن الفوز برباعية في بداية الموسم وعلى فريق كبير بحجم اهلي بني نغازي شيئ رائع بكل تأكيد .

واضاف زكي قائلاً أن جمهور الاسماعيلي رائع ولم يتوقع هذا الحضور الضخم، يستحقون الفرحة

دائمًا وسنقاتل لرسم البهجة على وجوههم على مدار الموسم.

واختتم قائلاً اللعب للإسماعيلي مسؤولية كبيرة، لا يتحملها اي حد بالطبع واللعب تحت هذه الأجواء في ستاد الاسماعيلية شيئ رائع، نسعى لعودة الفريق لمكانته الطبيعية والوقوف على منصات التتويج قريباً بعون الله.

ويلتقي الاسماعيلي بنظيره اهلي بنغازي الليبي في لقاء الإياب بدولة تونس يوم ٢٧ من سبتمبر الجاري .