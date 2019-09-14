فالفيردي : ميسي سيغيب عن مباراة دورتموند

تحدث إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة فالنسيا اليوم السبت في الأسبوع الرابع بالدوري الإسباني.

وقال فالفيردي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية: مواجهة فالنسيا ستكون مماثلة لتلك الموسم الماضي، مارسيلينو غادر قبل أيام، لذلك الأسلوب سيبقى نفسه لدى فالنسيا‘‘.

وأضاف: ‘‘في الموسم الماضي في 3 مباريات ضد فالنسيا لم نفز، وستكون غدًا مواجهة مماثلة للموسم الماضي.

وعن موقف مشاركة ميسي أمام فالنسيا وبورسيا دورتموند، أوضح مدرب البارسا: ميسي لن يلعب غدًا، وأرى من الصعب لحاقه يوم الثلاثاء ضد دورتموند.

وعن قضية

وأردف: ‘‘آمل أن يتعافى اللاعبين المصابين وخاصة في خط الهجوم، في دوري الأبطال ضد دورتموند لدينا الفريق الذي يمكنه مواجهة الخصم هناك .

وأكمل: ‘‘سوف نستعيد اللاعبين المصابين تدريجيًا قريبًا ولكن لدينا الفريق اللازم لمواجهة المباريات في ظل الغيابات.

وعن مستقبل ميسي، علق فالفيردي قائلًا: ‘‘كل شخص يقرر مستقبله، والنادي يقرر اي اللاعبين يريدهم، في النهاية البعض يرى الاشياء اكثر من حقيقتها، ميسي لا يظهر في الكثير من المقابلات، ولقد فعل ذلك بأكثر الطرق الطبيعية الممكنة.

وعن لويس سواريز قال : لويس سواريز قام بالتدريب الكامل يوم أمس ونأمل أن يتمكن من الدخول في القائمة لمواجهة الغد.

واختتم فالفيردي حديثه قائلًا: بدون ميسي على اللاعبين الاخرين اتخاذ خطوة للأمام ضد فالنسيا.

أوضح مدرب البارسا: ميسي لن يلعب غدًا، وأرى من الصعب لحاقه يوم الثلاثاء ضد دورتموند.وعن قضية نيمار قال فالفيردي: تحدثنا عن نيمار قبل السوق وأثنائه وبعده، لقد انتهى الأمر، إنه لاعب رائع لم أدربه سوى لـ15 يومًا.وأردف: ‘‘آمل أن يتعافى اللاعبين المصابين وخاصة في خط الهجوم، في دوري الأبطال ضد دورتموند لدينا الفريق الذي يمكنه مواجهة الخصم هناك .وأكمل: ‘‘سوف نستعيد اللاعبين المصابين تدريجيًا قريبًا ولكن لدينا الفريق اللازم لمواجهة المباريات في ظل الغيابات.وعن مستقبل ميسي، علق فالفيردي قائلًا: ‘‘كل شخص يقرر مستقبله، والنادي يقرر اي اللاعبين يريدهم، في النهاية البعض يرى الاشياء اكثر من حقيقتها، ميسي لا يظهر في الكثير من المقابلات، ولقد فعل ذلك بأكثر الطرق الطبيعية الممكنة.وعن لويس سواريز قال : لويس سواريز قام بالتدريب الكامل يوم أمس ونأمل أن يتمكن من الدخول في القائمة لمواجهة الغد.واختتم فالفيردي حديثه قائلًا: بدون ميسي على اللاعبين الاخرين اتخاذ خطوة للأمام ضد فالنسيا.

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