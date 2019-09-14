صحف إسبانية تكشف اتفاق ريال مدريد مع مبابي

كشف موقع ‘‘ديفنسا سنترال‘‘ الإسباني، تفاصيل الاتفاقية الكاملة التي أبرمها نادي ريال مدريد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وأكد الموقع الشهير أن عاجلًا أم آجلًا سينتهي المطاف بكيليان مبابي إلى أن يصبح لاعبًا في ريال مدريد، مشيرًا إلى أن هذا الشيء واضح تمامًا لرئيس النادي فلورنتينو بيريز وكذلك اللاعب الفرنسي نفسه.

وأوضح الموقع أن مبابي يريد الوصول إلى ريال مدريد بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا هذا العام مع باريس سان جيرمان، وهو هدفًا وشرطًا رئيسيًا للنجم الفرنسي ليتخذ خطوة الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء نحو سانتياجو برنابيو في صيف عام 2020.

وأشارت صحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية، اليوم الجمعة، إلى أن مبابي يمكن أن يكون أحد أهداف

ومع ذلك، أوضح الموقع أنه حلم مستحيل بالنسبة لنادي برشلونة، لكن ليس لريال مدريد الذي لديه اتفاق مع مبابي لنقله إلى صفوفه عاجلًا أم آجلًا، وقد يتحقق حلم فلورنتينو بيريز في الصيف القادم إذا فاز مبابي مع باريس بلقب دوري الأبطال هذا الموسم.

وإذا انتهى المطاف بمبابي بالوصول إلى ريال مدريد، سيبدأ وقتها النضال من أجل الفوز بجميع الجوائز الفردية، وعلى رأسها جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم. إلى ريال مدريد بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا هذا العام مع باريس سان جيرمان، وهو هدفًا وشرطًا رئيسيًا للنجم الفرنسي ليتخذ خطوة الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء نحو سانتياجو برنابيو في صيف عام 2020.وأشارت صحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية، اليوم الجمعة، إلى أن مبابي يمكن أن يكون أحد أهداف برشلونة في السنوات المقبلة.ومع ذلك، أوضح الموقع أنه حلم مستحيل بالنسبة لنادي برشلونة، لكن ليس لريال مدريد الذي لديه اتفاق مع مبابي لنقله إلى صفوفه عاجلًا أم آجلًا، وقد يتحقق حلم فلورنتينو بيريز في الصيف القادم إذا فاز مبابي مع باريس بلقب دوري الأبطال هذا الموسم.وإذا انتهى المطاف بمبابي بالوصول إلى ريال مدريد، سيبدأ وقتها النضال من أجل الفوز بجميع الجوائز الفردية، وعلى رأسها جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

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