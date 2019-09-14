رياضة | موعد مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة برشلونة ضد فالنسيا بث مباشر Barcelona PLUS

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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا ضيفًا ثقيلًا على نظيره برشلونة، في المباراة النارية المرتقبة، على ملعب "الكامب نو" معقل البلوجرانا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”، ونعرض لكم في السطور التالية موعد مباراة برشلونة وفالنسيا والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع نظيره فالنسيا، في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت جرينتش، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والتاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا

يترقب عشاق الكرة الإسبانية إذاعة مباراة برشلونة وفالنسيا حصريًا عبر قناة 3 beIN SPORTS HD، كما يمكنكم الاستمتاع بمشاهدتها عبر قنوات Cosmote Sport 2 HD اليونانية، وLaLiga TV Bar الإسبانية.

هدف كلا الفريقين من مباراة برشلونة وفالنسيا

على الرغم من تعثرات البلوجرانا في مستهل مشواره بالليجا، إلا أن الفريق سيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بسبب استعادة النادي الكتالوني لخدمات نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها أثناء استعدادت الفريق للموسم الكروي الجديد، بالإضافة لعودة مهاجمه الأوروجواياني المميز لويس سواريز من الإصابة التي لحقت به في الجولة الأولى بمباراة أتلتيك بيلباو، والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي.

وتأمل جماهير النادي الكتالوني في رؤية ثلاثي الهجومي الناري المتمثل في ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وأنطوان جريزمان، للمرة الأولى في مباراة رسمية منذ أنذضمام الأخير لصفوف البلوجرانا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الأخيرة.

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بينما يتطلع فالنسيا لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في بطولة الليجا، بعد تغلبهم في الجولة الماضية أمام ريال مايوركا بهدفين دون رد.

نتائج مباريات برشلونة وفالنسيا في الدوري

فجر أتلتيك بيلباو مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما نجح في تحقيق الفوز على نظيره برشلونة، بهدف دون رد، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري، أحرزه أدوريز في الدقيقة 88 من عمر المباراة، قبل أن ينجح في الجولة الثانية في تحقيق فوزه الأول بالبطولة، بخمسة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام أوساسونا في الجولة الثالثة.



بينما استهل فالنسيا مشواره في بطولة الليجا، بتعادل إيجابي بهدف لمثله أمام نظيره ريال سوسيداد، قبل أن يسقط في الجولة الثانية أمام سيلتا فيجو بهدف دون رد، ليحقق فوزه الأول بهدفين دون رد أمام ريال مايوركا، ضمن إطار الجولة الثالثة.