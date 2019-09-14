رياضة | موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر Real Madrid LIVE

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يخوض نادي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لخوض مواجهة من العيار الثقيل ضد ليفانتي مساء اليوم السبت والموافق 24 سبتمبر حيث تقام تلم المباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وتعد مباراة قوية بين الطرفين حيثً يسعى ريال مدريد لتحقيق نتيجة إيجابية قبل التوجه بعد ذلك للتركية على المباراة المرتقبة هذا الأسبوع ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وعلى الجانب الآخر؛ يحاول مسؤولو نادي ليفانتي أن يحقق نتيجة إيجابية ويواصل نتائجه المميزة هذا الموسم من أجل ضمان احتلال مركز مناسب ومتقدم هذا الموسم. ويسعى الفرنسي زيدان لمحاولة الابتعاد عن دوامة النتائج السلبية والمتعثرة خاصة مع التقارير الإسبانية التي تؤكد نية فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي في تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو بدلاً من الفرنسي حال استمر نفس الوضع الذي عانى منه الفريق خلال الموسم الماضي.

- موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي والملعب:

ينتظر أن تنطلق ضربة بداية مباراة ريال مدريد وليفانتي على ملعب سانتياجو برنابيو وذلك مساء اليوم السبت في تمام الساعة الواحدة بتوقيت مدينة القاهرة والثانية بتوقيت مكة المكرمة والثالثة بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الخامس برصيد 5 نقاط من انتصار وتعادلين بينما ليفانتي بالمركز الرابع برصيد 6 نقاط من انتصارين وخسارة وحيد تلقاها على يد ألافيس بهدف نظيف.

- قائمة ريال مدريد المعلنة لمواجهة ليفانتي:

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن قائمة الفريق الأبيض التي ستخوض مباراة ليفانتي المقبلة وجاءت تلك القائمة كالتالي

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: حراسة المرمى: تيبو كورتوا، وألتوب، أريولا خط الدفاع: داني كارفخال وسيرخيو راموس ومارسيلو وإيدير ميليتاو ورافائيل فاران وناتشو وفيرلاند ميندي خط الوسط: توني كروس وكاسميرو وجيمس رودريجيز ووإدين هازارد ولوكاس فاسكويز خط الهجوم: كريم بنزيما، فينسيوس ورودريجو، لوكا يوفيتش.

واستبعد زيدان من قائمته بعض اللاعبين المصابين مثل لوكا مودريتش وفالفيردي بالإضافة إلى جاريث بيل بسبب الإيقاف والثنائي ماريانو و إبراهيم دياز لأسباب فنية.

وينتظر أن يقوم زيدان بإشراك الصفقات الجديدة نظراً لأن هازارد لم يشارك من قبل بسبب إصابته التي عانى منها في أول الموسم ويعد البلجيكي الدولي إضافة كبيرة لتشكيلة الفرنسي زيدان.

- القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد اليوم:

تقرر أن يتم نقل مباراة ريال مدريد وليفانتي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق خالد الحدي.

- مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد:

ينتظر أن يتم نقل مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني بث مبلشر وحي عبر موقع الخليج 365 الرياضي ومناسب لجميع سرعات الإنترنت مجاناً بجودة عالية.