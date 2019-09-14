رياضة | كامل أبو علي: هناك تنظيم كبير في الغردقة لنجاح حفل الـ"كاف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كامل أبو علي: هناك تنظيم كبير في الغردقة لنجاح حفل الـ"كاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رجل الأعمال كامل أبو على على أن حدث تنظيم مدينة الغردقة لاستضافة حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لتوزيع جوائز الأفضل حدث عظيم لمصر وللسياحة بشكل عام.

وقال كامل أبو علي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": أي حدث في مصر مهم للسياحة، بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية كانت مهمة للسياحة والأمور كانت منظمة على أعلي مستوي.

واضاف: فجميع الأحداث تساعد بالطبع على انتعاش السياحة ، كما أننا نعمل على نجاح الحفل حتي يعود لنا المشاهير من جديد.

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واكد أبو علي على أن هناك جهود كبيرة لتنظيم الحفل وتوفير أماكن وتأمين كبير للحاضرين لأن كل شخص سيكون سفير لبلده ولذلك سنحاول توفير كل السبل لنجاح الحفل.