رياضة | مبروك: يجب عدم الحكم على فايلر غدًا أو في مواجهة السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبروك: يجب عدم الحكم على فايلر غدًا أو في مواجهة السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد فتحي مبروك المدير الفني السابق للأهليعلى أنه يجب عدم الحكم على رينييه فايلر المدير الفني الجديد للأهلي من مواجهة الفريق غداً أمام كانو سبورت الغيني في ذهاب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال أوروبا



وقال مبروك في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"لا استطيع التواجد خارج جدران الأهلي وفوت العديد من الفرص لقيادة العديد من الفرق".



وأضاف :"يجب ألا يتدخل أحد في عمل المدير الفني للمنتخب الوطني".



وتابع :"يجب ألا نحكم على فايلر من مباراة الغد أو مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك ويجب أن ننتظر قليلا للحكم عليه ويجب أن ندعمه لو ظهر بشكل جيد أمام كانو سبورت الغيني".



وأردف قائلا :"كريم بامبو من اللاعبين المميزين وكان سيستمر مع الأهلي لولا إصابته".



واستطرد قائلا :"مواجهة الأهلي والزمالك في السوبر المصري ستكون صعبة وأتمنى التوفيق للأهلي والفوز بالمباراة".



وواصل :"الأمور المهارية والفنية بين القطبين قبل مواجهة السوبر المصري متكافئة".



واختتم مبروك تصريحاته قائلاً : " الدوري سيعود لقوته إذا لم يتواجد فيه مباريات مؤجلة كما يحدث كل موسم".

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يفاضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر بين الثنائي مروان محسن وصلاح محسن، لقيادة هجوم الفريق الأحمر في مباراة الغد أمام كانو سبورت.



ويحل الأهلي في السادسة من مساء اليوم السبت ضيفًا على كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الأهلي غياب مهاجمه المغربي وليد أزارو بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة السابقة مع منتخب المغرب أمام النيجر.



وخضع أزارو لفحص طبي قبل مران الأهلي الأخير أمس والذي أثبت عدم جاهزيته بشكل كامل ليقرر الجهاز الفني للفريق استبعاده من المباراة.



ويأمل فايلر في اختيار المهاجم الذي سيقود هجوم فريق الأهلي في مباراة الغد، والتي يسعى من خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل مهمته في مباراة العودة.



واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام فريق كانو سبورت الغيني.



ويحل الأهلي في السادسة من مساء اليوم ضيفًا على فريق كانو سبورت الغيني في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تأهل الفريق الأحمر لهذا الدور بعد الفوز على إطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي في المباراة كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي – محمود متولي – أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحي

خط الهجوم : مروان محسن.

