رياضة | تعرف على آخر محاولات الأهلي لإذاعة مباراته أمام كانو سبورت

يدخل النادي الأهلي مواجهة صعبة اليوم السبت أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في مشوار الفريق الإفريقي، في إطار سعي القلعة الحمراء للوصول بعيداً في البطولة الغائبة عن خزائنه منذ سنوات.

ويواجه النادي الأهلي في السادسة من مساء غدًا على ملعب مالابو بغينيا الاستوائية فريق كانو سبورت في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا والمؤهل لدور المجموعات.

وتتواصل المساعي حتى الآن لإمكانية إذاعة اللقاء عبر القنوات المصرية، لمنح الفرصة للجماهير لمشاهدة اللقاء الذي يعد هو الأول لرينيه فايلر، المدير الفني الجديد للمارد الأحمر.

ويسعى المسئولون لإذاعة المباراة في التلفزيون الغيني يرغبون في الحصول على مقابل مادي جراء منح شارة البث لأي قناة مصرية، أو اجراء اتفاق بتبادل الشارات بحيث يتم إذاعة مباراة الإياب التي ستقام في مصر عبر قنوات غينيا الاستوائية.

ولم تتوصل القنوات المصرية حتى الآن لأي اتفاق مع مسئولي تلفزيون غينيا الاستوائية لبث اللقاء عبر شاشتها، إلا أنه من المتوقع مواصلة تلك المحاولات حتى صباح غدًا السبت.

يُذكر أن النادي الأهلي كان قد تأهل للدور 32 من البطولة الإفريقية بعد الفوز على اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13/0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب اللتان أُقيمتا في ملعب برج العرب.

موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت تنطلق مباراة الأهلي وكانو سبورت في ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت دولة الإمارات العريية المتحدة، وذلك مساء يوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري.

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ويدخل النادي الأهلي هذه المباراة، وهو يعلم جيدًا بأنه يجب عليه أن يحقق الإنتصار أو نتيجة إيجابية على أقل تقدير من أجل أن تصبح مهمته سهلة في مباراة العودة بعد أسبوعين بالقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت قال شبكة قنوات أون سبورت، بأنها ستكون الناقل الحصري لمباراة الأهلي وكانو سبورت في ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم، وستكون المباراة منقولة رفقة إستوديو تحليلي يضم نخبة مميزة من نجوم التحليل في القناة.

وكان النادي الأهلي قد صعد إلى دور ال32 في البطولة، بعدما تغلب على نادي "إطلع بره" الجنوب سوداني بنتيجة 13-0 في مجموع المباراتين. التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وكانو سبورت أما عن التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وكانو سبورت، فيتوقع البعض أن يحافظ السويسري رينية فايلر على نفس التشكيلة التي كان يلعب بها المدرب السابق للنادي الأهلي، الأوروجوياني مارتن سارتي، وذلك لحين أن يحاول رينية فايلر أن يصنع تشكيلته الخاصة.

حراسة المرمى: محمد النشاوي

خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر إبرتهيم، ومحمد هاني، وعلي معلول

خط الوسط: عمر السولية وحمدي فتحي وصالح جمعة وحسين الشحات ورمضان صبحي

خط الهجوم: وليد أزارو