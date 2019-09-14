رياضة | الزمالك VS جينيراسيون فوت.. التاريخ يُعلن تفوق الأندية السنغالية على المصرية (أرقام وحقائق)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك VS جينيراسيون فوت.. التاريخ يُعلن تفوق الأندية السنغالية على المصرية (أرقام وحقائق) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عندما تشير عقارب الساعة إلي الثامنة مساء اليوم السبت، سوف تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب استاد "لات ديور" بالسنغال، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك تأهل لدور الـ32 بعدما تخطي فريق ديكاداها الصومالي بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا 7 – 0 ، 6-0 في الدور التمهيدي للبطولة، بينما تأهل فريق جينيراسيون فوت بعدما تغلب علي فريق ليبرس أويرلس بطل ليبريا بنتيجة 3 – 1 في مجموع نتيجة المباراتين.

ولم يسبق للزمالك أن تقابل مع فريق جينيراسيون فوت السنغالي طوال تاريخ مشاركاته الإفريقية، بينما التقي مع فريق سنغالي آخر هو فريق آسيك نديامبور وذلك في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية عام 2000، وفاز الفارس الأبيض بالقاهرة 3 – 1، وخسر بالسنغال 1 – 0.

وتقابلت الأندية المصرية (الأهلي – الزمالك – المقاصة) مع الأندية السنغالية (جان دارك – اسيك نديامبور – جينيراسيون فوت) في 8 مواجهات سابقة، فازت أندية مصر في مباراتين، وخسرت 4 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين، وسجل المصريين 9 أهداف، واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

تاريخ مواجهات الأندية المصرية ضد السنغالية بالبطولات الإفريقية

- الأهلي VS جان دارك:

أول مواجهة جمعت الأندية المصرية والسنغالية كانت مباراة الأهلي ضد جان دارك في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2000، وانتهت مباراة الذهاب بالسنغال بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل للأحمر (علاء إبراهيم)، وفاز بطل مصر 3-1 في لقاء الإياب سجل الأهداف (حسام غالي – علاء إبراهيم – إبراهيم سعيد).

تقابل الأهلي مع جان دارك مجددًا في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا عام 2002، وخسر ذهابًا وإيابًا بنتيجة واحدة 2 – 1، وسجل للأحمر الهدفين في المباراتين مهاجمه السابق (أحمد بلال).

- الزمالك VS آسيك نديامبور:

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واجه الزمالك فريق آسيك نديامبور في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية عام 2000، وفاز الفارس الأبيض بالقاهرة 3 – 1 سجل الأهداف (اسامة نبيه – حسام عبد المنعم – عبد الحميد بسيوني)، وخسر بالسنغال 1-0، أي أن الزمالك لم يسجل أو يفز في الاراضي السنغالية قبل مباراته أمام جينيراسيون فوت اليوم.

- المقاصة VS جينيراسيون فوت:

آخر مواجهة جمعت أندية مصر مع الأندية السنغالية كانت بين مصر المقاصة وجينيراسيون فوت في الدور الأول ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2018، وفاز بطل السنغال ذهابًا 2-0، وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الإياب.

عقدة سنغالية تطارد الزمالك أمام جينيراسيون فوت

تطارد الزمالك عقدة أزلية خلال مباراته اليوم ضد جينيراسيون فوت، حيث لم تحقق الأندية المصرية أي إنتصار على الأراضي السنغالية، حيث خاضت أندية مصر 4 مباريات سابقة بالسنغال خسرت 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة، وسجلت هدفين فقط، بينما استقبلت 6 أهداف، ولم يسجل الفارس الأبيض أي أهداف.

غيابات مؤثرة للزمالك أمام بطل السنغال

يخوض الزمالك مباراته ضد جينيراسيون فوت السنغالي بقائمة مكونة من:

حراسة المرمى : محمد ابو جبل، محمد عواد، محمد صبحي.

خط الدفاع : محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، محمد عبد السلام، حمدي النقاز، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة.

خط الوسط : طارق حامد، محمود عبد العزيز، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو، يوسف اوباما، محمد عنتر- أشرف بن شرقي، كريم بامبو.

خط الهجوم : خالد بو طيب، مصطفي محمد، عمر السعيد.

بينما تأكد غياب الرباعي محمود عبد الرازق شيكابالا، ومصطفى فتحي، ومحمد اوناجم، ومحمد حسن عن الزمالك في مباراته المرتقبة ضد جينيراسيون فوت.