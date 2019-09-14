رياضة | توقيت مباراة الاهلي وكانو سبورت اليوم بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي ضد كانو سبورت بث مباشر ON SPORTS HD 1

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تترقب كل جماهير النادي الأهلي، الظهور الأول لمدربهم السويسري الجديد، رينية فايلر، وذلك في موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت، وذلك في إطار مباريات الذهاب في دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020، والتي من المتوقع بأن تقام على أرضية ملعب مالايو الجديد في قلب عاصمة غينيا الأستوائية، حيث يسع الملعب لنحو 15 ألف مشجع فقط، وقد تم إنشاءه حديثًا وبالتحديد في مطلع عام 2007.



موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت



تنطلق مباراة الأهلي وكانو سبورت في ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت دولة الإمارات العريية المتحدة، وذلك مساء يوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري.

ويدخل النادي الأهلي هذه المباراة، وهو يعلم جيدًا بأنه يجب عليه أن يحقق الإنتصار أو نتيجة إيجابية على أقل تقدير من أجل أن تصبح مهمته سهلة في مباراة العودة بعد أسبوعين بالقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت



قال شبكة قنوات أون سبورت، بأنها ستكون الناقل الحصري لمباراة الأهلي وكانو سبورت في ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم، وستكون المباراة منقولة رفقة إستوديو تحليلي يضم نخبة مميزة من نجوم التحليل في القناة. Advertisements

وكان النادي الأهلي قد صعد إلى دور ال32 في البطولة، بعدما تغلب على نادي "إطلع بره" الجنوب سوداني بنتيجة 13-0 في مجموع المباراتين.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وكانو سبورت



أما عن التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وكانو سبورت، فيتوقع البعض أن يحافظ السويسري رينية فايلر على نفس التشكيلة التي كان يلعب بها المدرب السابق للنادي الأهلي، الأوروجوياني مارتن سارتي، وذلك لحين أن يحاول رينية فايلر أن يصنع تشكيلته الخاصة.