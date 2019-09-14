رياضة | متعب يوجه رسالة لزكريا ويعلق على ترشيحه للمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متعب يوجه رسالة لزكريا ويعلق على ترشيحه للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب عماد متعب نجم الأهلي السابق مؤمن زكريا نجم الفريق بعد التعجل والعودة سريعاً إلى الملعب، كما نفى وجود دخل له في الترشيح لأحد المناصب في الجهاز الفني للمنتخب.

وقال متعب في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"مؤمن زكريا من أهم اللاعبين في الكرة المصرية في السنوات الأخيرة والحالة النفسية السيئة التي يمر بها تؤثر بالسلب على عائلته".

وأضاف :"هذه الفترة يحتاج لدعم ومساندة وكان يجب علينا ذلك منذ بدأت مشكلته وليس من الضروري أن يعلن ذلك".

وتابع :"يجب عليك الذهاب لألمانيا ومعرفة نوع إصابتك وفكر في عائلتك ولا تتعجل العودة للملاعب وركز في العلاج".

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وأردف قائلا :"تعاطف الجميع مع حالة مؤمن زكريا كانت سبباً في تهدئة الأوضاع بين جمهور الأهلي والزمالك قبل مباراة كأس السوبر المصري".

واستطرد قائلا :"مباراة السوبر صعبة للغاية والزمالك يمر بفترة من أفضل فتراته".

وتابع :"ليس لي دخل في قصة ترشيحي لأكون من ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني".

وواصل :"محمد صلاح خلق حالة مميزة في منتخب مصر ولم تكن متواجدة من قبل".

واختتم متعب تصريحاته قائلاً :"القدرة في التعامل مع نجوم المنتخب الوطني مهمة للغاية بحيث يجب ألا يعترض على جلوسه احتياطيا ويجب أن يعرف بأن تأثيره في الملعب أهم من المشاركة بشكل أساسي".