شكرا لقرائتكم خبر عن المري لـ«الخليج 365»: أتخيل أوصاف الإبل من الصوت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

يتخيّل الضرير عبدالله بن سالم المرّي أوصاف الهجن وسلالاتها ويملك دقّة متناهية في الترشيح قبل انطلاق سباقات الأشواط، ويطرب لصوت أقدامها أثناء الركض وصيحات المضمرين والتي تشعل الحماس بين جنبات المضامير.

وقطع المري أكثر من 2000 كلم ذهابا وإيابا من الرياض لمتابعة تفاصيل السباقات ميدانيا في مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف، يدفعه الحنين والعشق لهذه الرياضة العريقة منذ نعومك أظفاره، وقد تزايد شغفه بها بعد النقلة الهائلة التي أحدثها اهتمام ولي العهد بهذا القطاع.

يقول المري في حديثه لـ«الخليج 365» إن ولي العهد الأميرمحمد بن سلمان عرّاب رؤية 2030، أعاد أمجاد الهجن لها ولعشّاقها في نفوس العرب قاطبة وليس السعوديين فحسب، وما حضور ومشاركة 42 مندوبا دولياً أمس في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الدولي للهجن الأخير إلا شاهد على حجم التطوير لهذه الرياضة، لافتا إلى أنه يلمس اهتمام الناس بالهجن من خلال العامين الماضيين ويتخيّل أوصاف المطايا الفائزة في الأشواط وأشكالها، مشيرا إلى أنه لديه إطلاع كامل بأهم السلالات الأصيلة في الخليج ويتابع ميدانيا السباقات وإن حالت الظروف يوما عنها عبر التلفزيون والإذاعة، فيسمع ويرصد المستجدّات متوقعا فوز هجن خالد بن شريم في أشواط الرموز بالحفل الختامي.

وختم المري حديثه بقوله "لا بد من تعريف النشء بالهجن ومصطلحاتها خصوصاً وأنها رافد اقتصادي مهم لرجال الأعمال قياسا بالنمو المطّرد في أسواق البيع والشراء، كاشفا عن أنه شاعر محاوره يقارع كبار الشعراء فيها.