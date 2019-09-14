4 اتحاديين مهددين بالإيقاف

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) يفتح مدرب فريق الاتحاد سييرا ملف مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال المقرر موعدها (الثلاثاء) القادم، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن مباريات إياب دور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، إذ سيبدأ «الداهية» في شرح النهج الفني الذي ينوي تنفيذه في المباراة، واعتماد الأسماء الأساسية التي سيخوض بها المواجهة، من أجل خطف بطاقة التأهل لدور نصف النهائي في البطولة القارية. وستصل بعثة العميد ظهر اليوم (السبت) إلى الرياض، قادمة من أبها، بعد أن خسرالفريق الاتحادي مباراة ضمك، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير يفتح مدرب فريق الاتحاد سييرا ملف مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال المقرر موعدها (الثلاثاء) القادم، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن مباريات إياب دور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، إذ سيبدأ «الداهية» في شرح النهج الفني الذي ينوي تنفيذه في المباراة، واعتماد الأسماء الأساسية التي سيخوض بها المواجهة، من أجل خطف بطاقة التأهل لدور نصف النهائي في البطولة القارية. وستصل بعثة العميد ظهر اليوم (السبت) إلى الرياض، قادمة من أبها، بعد أن خسرالفريق الاتحادي مباراة ضمك، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويهدف سييرا من وجود الفريق الاتحادي في الرياض قبل مواجهة الهلال بـ72 ساعة، للتركيز والتهيئة الفنية والنفسية للمباراة. من جانب آخر، يواجه الرباعي حمدان الشمراني، وسعود عبدالحميد، وعبدالإله المالكي، وخيمينيز خطر الإيقاف عن اللعب في دور نصف النهائي آسيويا، في حال حصولهم على الإنذار الثاني في مباراة الهلال.



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