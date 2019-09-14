شكرا لقرائتكم خبر عن «العروس» تستقبل البلايلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

شارك اللاعب الجزائري يوسف البلايلي في تدريبات فريقه الأهلي، عقب وصوله أمس إلى جدة لبدء تجربته الاحترافية الجديدة مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي. وكان في استقبال اللاعب في مطار الملك عبدالعزيز الدولي عدد من الجماهير، إلى جانب رابطة الجماهير التي حضرت للترحيب به في ناديه الجديد.

وأبرم الأهلي تعاقده مع البلايلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، قادما من الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد حتى 2022. كما وصل البرازيلي فيكتور سيموس إلى جدة لدعم فريقه السابق أمام الوحدة اليوم.