شكرا لقرائتكم خبر عن نشوة الأهلي تهدد الوحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تستكمل لقاءات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم (السبت) بثلاثة لقاءات، أقواها كلاسيكو الغربية بين الأهلي والوحدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) عند الساعة 8:35م، ويستضيف الهلال نظيره فريق الفيحاء على استاد جامعة الملك سعود بالرياض عند الساعة 6:40م، كما يلتقي فريق أبها على أرضه وبين جماهيره بفريق الرائد على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة عند الساعة 6:50م.

التاريخ يقف مع الهلال ضد الفيحاء

يتواجه فريق الهلال والفيحاء للمرة الخامسة في دوري المحترفين وتميل الكفة كالعادة للفريق الهلالي الذي تمكن من الفوز ثلاث مرات بينما فاز الفيحاء في مباراة وحيدة، وسجل هجوم الهلال 9 أهداف في شباك الفيحاء بينما استطاع الأخير إحراز أربعة أهداف.

ويدخل فريق الهلال هذا اللقاء وهو متصدر للدوري برصيد 6 نقاط من انتصارين على أبها والرائد، وأحرز مهاجموه تسعة أهداف بينما ولج مرماه هدفان، ويسعى الزعيم لمواصلة انتصاراته والمحافظة على صدارته مستغلاً عاملي الأرض والجمهور.

أما فريق الفيحاء فإنه يدخل هذا اللقاء وهو يحتل المركز الخامس برصيد أربع نقاط من فوز على الحزم وتعادل سلبي مع الفيصلي، وسجل مهاجموه هدفين بينما استقبلت شباكه هدفا وحيدا، ويطمح الفريق الفيحاوي لمواصلة مشواره دون هزيمة وحصد ثلاث نقاط ثمينة أمام الزعيم.

الأهلي يطمع في نقاط الوحدة

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يبحث فريق الأهلي في لقاء الليلة عن الفوز ولا غيره بعد انتفاضته في الجولة السابقة وتحقيق أول فوز في الدوري على الاتفاق بتعادله في الافتتاح مع العدالة، حيث يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء وهو يملك أربع نقاط ولديه ثلاثة أهداف وفي مرماه هدفان.

أما فريق الوحدة فقد كانت بدايته غير متوقعة بعد أن تلقى خسارتين متتاليتين وعلى أرضه وبين جماهيره من أمام فريق الاتفاق وأبها، ليحتل المركز الرابع عشر بدون نقاط وله هدف وحيد وعليه أربعة أهداف.

ويقف التاريخ مع فريق الأهلي بفوزه 11 مرة من أصل 14 مواجهة في دوري المحترفين، بينما لم يتمكن فريق الوحدة من الفوز إلا في لقاء وحيد وكان في الموسم الماضي، فيما تعادل الفريقان في لقاءين، وسجل هجوم الأهلي 30 هدفاً في مرمى الوحدة، واستطاع هجوم الوحدة تسجيل 11 هدفاً فقط في شباك الأهلي.

انتفاضة رائدية أم انتصار أبهاوي

بظروف مختلفة تماماً يدخل صاحب الأرض والجمهور فريق أبها هذا اللقاء الذي يعد أول لقاء على ملعبه بمعنويات عالية بعد تحقيقه فوزاً مستحقاً في الجولة الماضية على الوحدة ليحقق أول ثلاث نقاط له في الدوري ويصعد به للمركز التاسع، وتمكن هجوم أبها من تسجيل أربعة أهداف وولج مرماهم خمسة أهداف.

أما فريق الرائد فإنه يحتل المركز السادس عشر والأخير بعد أن تلقى خسارتين متتاليتين أمام العملاقين الاتحاد والهلال اللذين أتخما مرمى الرائد بالأهداف حيث أحرزا ثمانية أهداف بينما تمكن هجوم الرائد من تسجيل هدف وحيد.

ويعد هذا اللقاء هو الثالث تاريخياً في دوري المحترفين فقد التقيا في عام 2008 مرتين وتمكن الرائد من الفوز بهما بنتيجتي 3/ 1، 1/ 0، فلذا فإن فريق أبها يسعى للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الأول على الرائد في دوري المحترفين.