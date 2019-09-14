شكرا لقرائتكم خبر عن الصائغ يشيد بوقفة «المجانين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

أشاد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المهندس أحمد الصائغ بدور جماهير الأهلي مع فريقها ووقفتها الدائمة خلفه، وقال: «نحظى - ولله الحمد - في النادي الأهلي كمجلس إدارة وجهاز مشرف على كرة القدم وأجهزة إدارية وفنية ولاعبين بمدرج كبير لا يرضى أبداً سوى بالأفضل لناديه، ويقدم لنا دائماً الدعم اللامحدود وهذا ماتعودنا عليه من جماهيرنا الغالية منذ أن تأسس هذا الكيان وحتى اللحظة».

وأكد الصائغ بأن ما تقدمه جماهير الأهلي من وقفة صادقة مع الكيان ساعدتهم كثيراً لتجاوز أخطاء البداية وإجراء تعديلات سريعة لضمان جودة عناصرية أكبر في الفريق الكروي الأول، مشيراً في الوقت ذاته أن كافة مسيري النادي تواجدوا للعمل وبذل قصارى جهدهم لإسعاد هذا المدرج الغالي.

واختتم رئيس النادي الأهلي حديثه بالتأكيد على أن جماهير الأهلي لا تحتاج أبداً إلى دعوة لمساندة فريقها أمام الوحدة مساء اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واعداً بأن يقدم لاعبو الفريق كل ما بوسعهم لتحقيق طموحات جماهيرهم في ختام الموسم الرياضي.