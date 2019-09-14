شكرا لقرائتكم خبر عن رازفان يريح الدوليين .. وعيون «الشقردية» على كويلار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

تترقب الجماهير الهلالية مساء اليوم الظهور الأول ‏للاعب الفريق الجديد الكولومبي «كويلار» في مباراة الفيحاء التي ستقام على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن أكد الجهاز الفني جاهزيته الكاملة للمشاركة في اللقاء، وتأمل جماهير الزعيم بأن يكون اللاعب ضالة الفريق في مركز المحور الدفاعي الذي عانى منه الفريق الهلالي بعد المحترف السابق الروماني رادوي.

على صعيدٍ آخر، اتضح خلال التمارين الماضية للفريق الهلالي أن المدرب رازفان ينوي إراحة اللاعبين الدوليين الذين شاركو مع المنتخب الوطني أمام نظيره اليمني ضمن التصفيات المؤهلة لكأسي العالم 2022 وآسيا 2023، وذلك في مباراة اليوم أمام الفيحاء في الدوري، كون الفريق الهلالي تنتظره مباراة قوية وحاسمة أمام الفريق الاتحادي ضمن إياب دور(8) من البطولة الآسيوية يوم الثلاثاء القادم، حيث يخشى المدرب رازفان على لاعبيه من الإرهاق والإصابات، في حين أصبح اللاعب محمد البريك جاهزا للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته في لقاء اليوم بيد المدرب رازفان.

من جانبٍ آخر أقامت القوة الزرقاء في مقر النادي عصر أمس عند الساعة 3 عصراً البروفات التي ستطبقها في مباراة الهلال والفيحاء اليوم.