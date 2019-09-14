التيشيرتات المقلدة تسبب أمراضا في جسم الإنسان

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جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)كشف مصمم ملابس الأندية الرياضية محمد بن حسن لـ«الخليج 365» ظهور آثار سلبية مستقبلاً على جسم الشخص الذي يرتدي ملابس رياضية مقلدة وهي مبللة بالعرق، وقال من عيوب الملابس المقلدة بصفة عامة والرياضية بصفة خاصة مع تعرق الجسم تؤدي بعض الأحيان إلى جذب البكتيريا إلى الجسم أو إلى تمييع جزيئات من الخامة التي تسبب طفحا جلديا في الغالب.
وأضاف بن حسن قائلاً إن الملابس المقلدة في الغالب تكون مجهولة المصدر ولم يتم الإفساح عنها من قبل الجهات المختصة وذلك لعدم مطابقتها لمواصفات ومقاييس ومعايير جودتها ويتم بيعها وتصريفها على بعض الناس.
وتحدث عن مميزات الملابس الأصلية بالقول إنها مطابقة للمواصفات والمقاييس وإنها مضادة للبكتيريا وتخضع إلى 40 اختباراً لإحلال نسبة التمييع عطفاً على طول عمرها الافتراضي، إضافة إلى وجود تقنية جديدة وهي عبارة عن مسامات تجعلها مريحة للجسم ولا تلتصق بالجسم أثناء التعرق خصوصاً في الأجواء الرطبة.
ووجه بن حسن نصيحة لمقتنيي الملابس الرياضية بشراء الملابس الأصلية من مصدرها الرئيسي أو موزعيها المعتمدين مهما كانت درجتها وذلك على حسب المقدرة المادية للمشتري فهناك من يرغب بشراء الأطقم ذات الدرجة الاولى وهناك من يرغب بالثانية أو الثالثة وجميعها أصلية لكن يختلف فيها نوع الخام «القماش».
يذكر أن بن حسن سبق له أن صمم أطقم العديد من الأندية المحلية والخارجية ومن أبرزها أندية الأهلي المصري والشباب والنصر السعودي وغيرها من الأندية.
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