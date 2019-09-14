شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يغلق ملف البطولة العربية ويستعد للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن جانبه أكد صبرى المنياوى، مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، أن قرعة الدورى الممتاز أوقعت فريقه فى مواجهة صعبة مع الجونة على ملعب الأخير.
وقال المنياوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "الجونة ليس خصماً سهلا، فكل منافسى الدورى خصوم شرسة، فلم يعد هناك حيطة مايلة بين فرق الدورى، وسنواجه الجونة على ملعبه وهى مباراة صعبة للغاية".
وأضاف مدير الكرة بالإسماعيلى، "نحترم الجونة ولكننا متفائلون بتحقيق انطلاقة قوية مع الهيكل الجديد للفريق".
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