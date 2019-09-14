شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يغلق ملف البطولة العربية ويستعد للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج ملف البطولة العربية عقب مواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ32 للبطولة والتى أقيمت على ستاد الاسماعيلية مساء أمس الجمعة ، حيث طالب اللاعبين بالتركيز فى إفتتاحية مسابقة الدوري فى نسخته الـ 61 حيث أوقعت القرعة الدراويش فى مواجهة الجونة بالأسبوع الأول للمسابقة.

ومن جانبه أكد صبرى المنياوى، مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، أن قرعة الدورى الممتاز أوقعت فريقه فى مواجهة صعبة مع الجونة على ملعب الأخير.

وقال المنياوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "الجونة ليس خصماً سهلا، فكل منافسى الدورى خصوم شرسة، فلم يعد هناك حيطة مايلة بين فرق الدورى، وسنواجه الجونة على ملعبه وهى مباراة صعبة للغاية".

وأضاف مدير الكرة بالإسماعيلى، "نحترم الجونة ولكننا متفائلون بتحقيق انطلاقة قوية مع الهيكل الجديد للفريق".