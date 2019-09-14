شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جابر مدافع الأهلى يوقع للرجاء موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح سعد أبو صندوق رئيس مجلس اداره نادى الرجاء فى الحصول على توقيع مدافع الاهلى السابق اسلام جابر لمده موسمين فى صفقه انتقال حر، وكان أبو صندوق قد أكد انه يسعى لتدعيم خط دفاع الفريق بمدافع قوى.

ويعتبر إسلام جابر الصفقه الحادية عشر للرجاء هذا الموسم والذى يسعى للعودة الى دورى الأضواء والشهرة، ويخوض الفريق مبارياته على ملعب بمحافظة مطروح بينما يتدرب على ملاعب برج العرب.