شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى ثالث جولات دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأوليمبى 30 /27 فى اطار ثالث جولات دورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2019 /2020 .
شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، هليوبوليس على الطيران 30 /24 والاهلى على حدائق الأهرام 24 /19 و6 أكتوبر على جزيرة الورد 20 /12 سبورتنج على الحوار 39 /29 و سموحة على الجزيرة 25 /24 , فيما تعادل أصحاب الجياد مع الزهور 24 /24 .
بينما تقام الجولة الرابعة الخميس المقبل على صعيد المحترفين والمرتبط بلقاءات بين كلا من ، الزمالك مع هليوبوليس و طلائع الجيش مع الأوليمبى والطيران مع حدائق الأهرام و جزيرة الورد مع المعادى والحوار مع الأهلى ومحافظة الفيوم مع 6 أكتوبر والزهور مع سبورتنج والجزيرة مع البنك الأهلى و سموحة مع أصحاب الجياد .
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