شكرا لقرائتكم خبر عن نصر شعبان: بطولة العالم للطائرة أكدت حالة الاستقرار والأمان فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد نصر شعبان مدير بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 إلى 14 سبتمبر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن البطولة ساهمت فى تغيير المفهوم لدى بعض الدول فى العالم عن مصر بعد السنوات العجاف الماضية.

قال شعبان فى تصريحات لــ ”الخليج 365” أن مشاركة أكثر من 19 دولة فى بطولة تقام على أرض مصر يؤكد حالة الأمن والأمان التى تسيطر على البلاد ، مشيرا إلى أن الوفود المشاركة فى البطولة وجهت خطابات شكر للجنة المنظمة على الجهود المضنية التى بذلت خلال مدة البطولة.

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أشار مدير البطولة إلى أن مسئولى الاتحاد الدولى للكرة الطائرة عبر عن سعادتهم وانبهارهم بمستوى التنظيم وأداء اللجنة المنظمة فى حفل الافتتاح، خاصة أن البطولة تقام فى مدينتى القاهرة والإسماعيلية.

شدد شعبان على أن حفل الختام سوف يشهد حفل بسيط ومراسم لتتويج الفائزين التى أعدتها اللجنة المنظمة برئاسة أحمد عبد الدايم الذى نجح فى تذليل كافة العقبات التى واجهت أعضاء اللجنة بالتنسيق مع مسئولى وزارة الشباب والرياضة.