شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي وكانو سبورت بسبب "الحكام" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر تأجيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وكانوا سبورت الغيني إلى صباح غدً السبت بسبب تأخر وصول طاقم حكام المباراة.
وتقام مباراة الأهلي وكانو سبورت من غينيا الاستوائية في تماما السادسة من مساء غدًا السبت بتوقيت القاهرة على ملعب مالاوبو في منافسات ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا، وكان من المقرر عقد الاجتماع في العاشرة من صباح اليوم الجمعة وتم تأجيلة للعاشرة مساء اليوم قبل أن يتم تأجيله للمرة الثانية لعدم وصول طاقم التحكيم وتم تحديد الثامنة من صباح غدًا السبت موعدًا للاجتماع الفني.
كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أختار طاقم تحكيم غيني لإدارة مباراة الأهلي وكانو سبورت غداً مكون من أحمد سيكو توريه حكم ساحة ويعاونه كل من صديقي سي دي بي وممادي تيري بالإضافة إلى جاكوب كامارا حكمًا رابعًا وآليم كوناتيه أبو بكر الكاميروني مراقبًا للقاء.
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