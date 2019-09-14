شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 13 / 9 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 13 / 9 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الاستعدادات الأخيرة لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى.

الأمطار تستقبل المران الأخير للزمالك قبل مواجهة جينيراسيون فى السنغال

استقبلت الأمطار، المران الأخير للزمالك في السنغال والذي يخوضه على ملعب لات ديور قبل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء غدا السبت، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا وتأهل الزمالك إلى هذا الدور عقب الفوز على فريق ديكاداها الصومالى، بنتيجة 13 / 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بدور الـ64 من البطولة الإفريقية، حيث يسعى الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الذهاب غدا لمواصلة انتصاراته ونتائجه الإيجابية فى البطولة التى يسعى أبناء ميت عقبة للمنافسة على لقبها الغائب عن القلعة البيضاء منذ عام 2002، عندما توج الزمالك باللقب على حساب الرجاء البيضاوى المغربى.

ميتشو: غياب شيكابالا وأوناجم مؤثر.. وأثق فى جميع اللاعبين

أكد الصربي ميتشو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن غياب المغربى محمد أوناجم ومحمود عبدالرازق شيكابالا عن الفريق غداً أمام جينيراسيون فوت السنغالى مؤثر، ويعطى دافعا للمنافس وأضاف ميتشو، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، أن اللاعبين الموجودين بالمعسكر يمتلكون الثقة، وأثق أن من يشارك منهم فى الملعب سيكون على نفس المستوى وسيلعب بكل قوته لتعويض الغيابات. Advertisements الزمالك يواجه بطل السنغال غدًا بزيه الرسمى أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالى المقرر إقامته غدا السبت عن الاتفاق على ارتداء الفريق زيه الرسمى، بينما يرتدى الحارس الزى الأصفر، بينما يرتدى بطل السنغال الزى العنابى وحارسه الزى الأزرق كما حصل الزمالك على 150 دعوة للجماهير التى تسانده فى المباراة وكذلك خمس دعوات فى المقصورة.

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