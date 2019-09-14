النصر يتعثر بالتعادل مع الشباب وين الهيبة ياعميد

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) فاجأ المدرب سييرا جماهير ناديه التي حضرت مواجهة فريقها في مدرجات استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، وخلف الشاشات، بتشكيل «غريب» خسر به 3 نقاط كانت في متناول اليد، من أمام صاحب الأرض ضمك الذي كسب اللقاء بهدفين لهدف، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير فاجأ المدرب سييرا جماهير ناديه التي حضرت مواجهة فريقها في مدرجات استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، وخلف الشاشات، بتشكيل «غريب» خسر به 3 نقاط كانت في متناول اليد، من أمام صاحب الأرض ضمك الذي كسب اللقاء بهدفين لهدف، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل لضمك مهاجمه المغربي محسن ياجور (د:2، 27)، فيما سجل هدف الاتحاد لاعبه الأرجنتيني ايميليانو فيتشو (د:3)،إذ ظهرت العشوائية في وسط الميدان في ازدواجية الأدوار والبطء الكبير في نقل الكرات، ليحصد ضمك أول 3 نقاط له ويقفز للمركز الـ11، فيما تجمد الاتحاد على رصيده السابق 3 نقاط من لقاءين في المركز الثامن. هذه الخسارة قد تؤثر نفسيا على الفريق الذي تنتظره مواجهة قوية أمام الهلال في دور الـ8 من مسابقة دوري أبطال آسيا (الثلاثاء) القادم. وعلى استاد الملك فهد الدولي، فقد النصر أول نقطتين، بعد أن تعادل سلباً مع غريمه الشباب في اللقاء الذي أقيم بينهما أمس في المسابقة نفسها، ليصل النصر للنقطة السابعة متصدرا الدوري مؤقتاً، فيما صعد الشباب للمركز الثالث برصيد 5 نقاط.



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