شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الهجن» يكسر جينيس للمرّة الثالثة بـ 13.377 مطية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

كسر مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف بنسخته الثانية الرقم القياسي المسجل باسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العام الماضي بـ(11) ألف مطية مشاركة في النسخة الماضية، فيما حقق العام الحالي 13.377 مطية متجاوزاً الرقم السابق.

وسلم مندوب موسوعة جينيس للأرقام القياسية أحمد جمال الدين، رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، شهادة جينيس لكسر الرقم القياسي العالمي الذي حصل عليه اتحاد الهجن العام الماضي.

وأكد الأمير فهد بن جلوي بأن كسر الرقم القياسي عالميا هو مواصلة للجهود الرامية للوصول باتحاد الهجن السعودي للعالمية بخطوات ثابتة، وتخطيط قائم على رؤية 2030 الهادفة إلى الارتقاء بكل المجالات، فيما تمنح الرياضة أهمية قصوى بجانب الاقتصاد والمجالات الحيوية.

واعتبر الأمير فهد بن جلوي، أن سباقات الهجن كانت ولا تزال تشكل معلماً بارزاً في تقاليدنا وثقافتنا عبر مئات السنين في المملكة العربية السعودية وفي الوقت الحالي ومع التطور الهائل للرياضة العالمية يمكن لهذه الرياضة الأصيلة أن تنضم للمنظومة الرياضية وتحقق المزيد من العمل الناجح لخدمة أهدافها وإبقاء موروثها في أفضل صورة والعمل معاً على صناعة رياضة جاذبة في سباقاتها ومنافساتها.