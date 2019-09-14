شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى منصور : لازم نقف جمب مؤمن زكريا فى محنته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إنه تواصل مع مؤمن زكريا جناح الأهلى المصاب ولكنه وجد هاتف اللاعب مغلقا.
أضاف أحمد مرتضى عبر تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم إنه من الواجب الوقوف مع مؤمن زكريا فى محنته الصعبة التى يمر بها خاصة أن ارتدى قميص الفريق الأبيض فى وقت سابق.
تابع عضو مجلس إدارة نادى الزمالك أن جميع العاملين فى مجال الرياضة سواء أهلاوية او زملكاوية واحد ولا بد من إعلاء كلمة الروح الرياضية.
ومن المقرر أن يسافر زكريا إلى ألمانيا، خلال الأيام المقبلة ويستمر هناك عدة أسابيع لخوض برنامج علاجى وتأهيلى.
كان زكريا قد فسخ عقده مع أحد السعودى فى فبراير الماضى وعاد للتدريب للأهلى دون أن يتم قيده حيث كانت فترة الانتقالات الشتوية قد اُغلقت وقتها فى مصر.
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