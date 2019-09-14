شكرا لقرائتكم احمد احمد: حفل افضل لاعب افريقي 7 يناير بحضور نجوم اللعبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال احمد احمد رئيس الكاف انه من المفترض اقامة الحفل يوم 7 يناير المقبل وسيتم دعوة جميع نجوم الكرة الافريقية. ويقيم الاتحاد الافريقى مراسم توقيع عقود استضافة مدينة سهل حشيش لحفل توزيع جوائز الأفضل قاريا والمحدد له من قبل الكاف يوم 7 يناير المقبل. ويتواجد محمود الخطيب رئيس الأهلى فى الحفل وعدد من قيادات الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احمد احمد: حفل افضل لاعب افريقي 7 يناير بحضور نجوم اللعبة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.