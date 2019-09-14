شكرا لقرائتكم المقاصة يستأنف تدريباته بعد دورة الجونة الودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة أهمية دورة الجونة فى تحقيق الانسجام بين جميع لاعبى الفريق، خاصة أنها تأتى فى اطار المرحلة الثالثة للإعداد بعد معسكرى الإسكندرية والإسماعيلية.
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