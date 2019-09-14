شكرا لقرائتكم صبري المنياوي: نتيجة مباراة أهلي بنغازي ليست جيدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال صبري خلال تصريحات تلفزيونية: "نتيجة مباراة أهلي بنغازي ليست جيدة بالنسبة لنا بعد استقبالنا لهدفين، نحتاج لعمل قوي بالدفاع في مباراة الإياب".
وأكمل : "سعيد جدا بسبب مشهد الجماهير اليوم، كنت مفتقد هتافاتهم".
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