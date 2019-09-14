شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: فايلر شاهد أكثر من 10 لقاء للأهلي للتعرف على امكانيات اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال وليد صلاح الدين في تصريحات لقناة "أون سبورت"، : "فايلر شاهد ما لا يقل عن 10 أو 15 لقاء للأهلي، وعرف اللاعبين والتغييرات، بالإضافة إلى رؤيته لإمكانيات اللاعبين من داخل التدريب".
وأعرب لاعب الأهلي السابق، عن سعادته لخوض مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، مساء الجمعة المقبل، بحضور الجمهور، موجهاً الشكر إلي مجلس إدارة اتحاد الكرة وللمسؤوليين الذين قرروا خوض المباراة بحضور الجمهور، متنمياً زيادة عدد الجماهير خلال الفترة المقبلة .
وأضاف : "كانت ستكون خطوة للخلف لو أقيمت المباراة بدون جمهور؛ بعد خوض نهائي الكأس بحضور 20 ألف مشجع، والمباراة كانت رائعة والعالم كله يشاهدنا".
وتابع: "نريد أن نرى الملعب بشكل رائع من أرضية وتنظيم، والفريقين ليس لهم حجة ونتمنى أن يقدموا مباراة رائعة".
كانت هذه تفاصيل خبر وليد صلاح الدين: فايلر شاهد أكثر من 10 لقاء للأهلي للتعرف على امكانيات اللاعبين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.