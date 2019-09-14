شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى منصور للجماهير : شجعوا من غير سخرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك رسالة إلى الجماهير قبل مباراة السوبر المصرى المقرر إقامتها على ملعب برج العرب 20 سبتمبر الجارى بين الأهلى والأبيض بحضور 10 ألاف مشجع. طالب أحمد مرتضى عبر تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم الجماهير بالتشجيع المثالى دون الهتافات التى تحوى طابع السخرية أو سب الأخرين. قال عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن الكرة باتت ألان فى ملعب الجمهور موضحا أنه يقترح عليهم قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء بدلا من إضاءة الهواتف فى الملاعب. Advertisements

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