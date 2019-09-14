شكرا لقرائتكم طارق قنديل: الخطيب على تواصل دائم مع بعثة الأهلي.. والاجواء هادئة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق قنديل، رئيس بعثة الأهلي في غينيا الإستوائية، أن هناك تعاون كبير والأجواء هادئة قبل مباراة كانو سبورت.

وقال طارق خلال تصريحات تلفزيونية : "هناك تعاون كبير في غينيا، والأجواء تسير بشكل جيد وهادئة قبل مباراة كانو سبورت ولم يحدث أي شئ غريب".

وأكمل : "محمود الخطيب على تواصل دائم للاطمئنان على الفريق قبل المباراة"، مختتمًا أن أرضية الملعب من النجيل الطبيعي وهناك أمطار خفيفة.