شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعرض التكفل بعلاج مؤمن زكريا على نفقته الشخصية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك سيتكفل بعلاج مؤمن زكريا لاعب الأهلى المصاب على نفقته الشخصية.
أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم إنه عرض أهداف مؤمن زكريا عبر نافذته الإعلامية ليؤكد على ترسيخ الروح الرياضية مشيرا إلى أن الإنسانية و"العشرة" هى التى ستبقى فى النهاية.
ومن المقرر أن يسافر زكريا إلى ألمانيا، خلال الأيام المقبلة ويستمر هناك عدة أسابيع لخوض برنامج علاجى وتأهيلى.
كان زكريا قد فسخ عقده مع أحد السعودى فى فبراير الماضى وعاد للتدريب للأهلى دون أن يتم قيده حيث كانت فترة الانتقالات الشتوية قد اُغلقت وقتها فى مصر.
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