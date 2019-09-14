شكرا لقرائتكم مرتضي منصور : تعاملت مع مؤمن زكريا الإنسان بعد إذلاله في الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن النادى الأهلى قام بإذلال لاعبه مؤمن زكريا.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" أنا بتعامل مع مؤمن زكريا الإنسان الذى ارتدىقميص الزمالك، مؤمن تم اذلاله في الأهلي وقالوله مش عايزينك وده اللي أثر عليه".

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ومن المقرر أن يسافر زكريا إلى ألمانيا، خلال الأيام المقبلة ويستمر هناك عدة أسابيع لخوض برنامج علاجى وتأهيلى.

كان زكريا قد فسخ عقده مع أحد السعودى فى فبراير الماضى وعاد للتدريب للأهلى دون أن يتم قيده حيث كانت فترة الانتقالات الشتوية قد اُغلقت وقتها فى مصر.