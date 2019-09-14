مواعيد مباريات اليوم السبت.. الأهلي يلتقي كانو سبورت والزمالك يواجه جينراسيون فوت وليفربول يصطدم بـ نيوكاسيل

أحمد أبوعقيل

تقام اليوم السبت 7 مباريات فى إطار الجولة الخامسة من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، وذلك عقب التوقف الأسبوع الماضى بسبب فترة الأجندة الدولية للفيفا، كما تبدأ اليوم بدورالـ 32 بدوري أبطال إفريقيا في التجربة الأولي لمدربي الأهلي والزمالك.

جدول مواعيد مباريات اليوم:



ليفربول Vs نيوكاسل يونايتد 1:30 على قناة beIN SPORT HD 2

مانشستر يونايتد Vs ليستر سيتى 4:00 على قناة beIN SPORT HD 2

توتنهام هوتسبير Vs كريستال بالاس 4:00 على قناة beIN SPORT HD 1

وولفرهامبتون Vs تشيلسى 4:00 على قناة beIN SPORT HD 3

برايتون Vs بيرنلى 4:00 على قناة beIN SPORT HD 8

شيفيلد يونايتد Vs ساوثهامبتون على قناة beIN SPORT HD 7

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نورويتش سيتى Vs مانشستر سيتى 6:30 على قناة beIN SPORT HD 2

موعد مباراة الاهلى وكانو سبورت اليوم 14 / 9 / 2019 بدوري ابطال افريقيا

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

يخوض فريق الاهلي في السادسة من مساء اليوم ،السبت، بتوقيت القاهرة مواجهة من نوعية "السهل المُمتنع" عندما يحل ضيفاً على فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى سيخوضها المارد الأحمر بحثاً عن تحقيق فوز من أجل الاطمئنان قبل لقاء العودة الذي سيُقام بمصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر الجاري.

وتُعد مباراة اليوم الأولى للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الذى تولّى المسئولية مؤخراً خلفاً للأورجوياني مارتن لاسارتي الذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس مصر أمام بيراميدز.

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرحلة جديدة وهامة في مشواره الإفريقي وذلك عندما يحل ضيفًا على جينراسيون فوت لحساب ذهاب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي سَتُقام مساء السبت وبالتحديد عند الساعة 8 بتوقيت القاهرة على ملعب لات ديور دي تييس.

الزمالك سيدخل المباراة متسلحًا ليس فقط بلاعبين على مستوى عال بل بمدرب "ثعلب" لديه خبرة كبيرة في الغابة الإفريقية وهو المدرب الصربي ميتشو.