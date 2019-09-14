نجوم الأهلي لـ مؤمن زكريا: كلنا معاك وفي إنتظار عودتك

أحمد أبوعقيل

دعّم لاعبو الأهلي، مؤمن زكريا جناح الفريق بعد ظهوره الصادم وكشف تفاصيل إصابته التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية لمدة ستة أشهر، مؤكدًا أنها نفسية.

وقال صاحب الـ31 عاما إن الإصابة التي تعرض لها في الركبة اختتمت بمرض والده وخضوع والدته لعملية جراحية بسببه، مما أثر عليه نفسيا دون مساندة من أحد.

وأضاف لاعب الأهلي أنه سيسافر إلى ألمانيا للعلاج ومعرفة إصابته تحديدًا ومدة العلاج، مؤكدا: "إصابتي في الركبة ولكني لا أعلم ما هي الإصابة.. الأشعة لم تُظهر شيئا ولكني أشعر بآلام".

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شريف إكرامي:-الإصابات هي أصعب و أقوي إختبار لإرادة اللاعب و قوَته لكن عندما تواجه إصابه تهدد مشوارك كلاعب قبل الأوان هنا وَجَب علي الجميع الإلتفاف والدعم والمسانده، نحن جميعاً في انتظارك يا مؤمن للعوده أقوي مما كنت.. ألف سلامه عليك.

أحمد فتحي:مؤمن يا اخويا وصديقي العزيز ربنا يشفيك ويعافيك شفاء لا يغادر سقما ان شاء الله ترجع احسن وأقوي من الأول كلنا معاك وفي ظهرك صبر جميل واستعين بالصبر والصلاة يا صديقي.

عمرو السولية: كلنا معاك يا حبيبى وفى انتظار عودتك من تانى إن شاء الله هترجع أقوى من الأول خلى عندك ثقة فى ربنا وفى نفسك زى ما عودتنا.

مروان محسن:اللهم اني أسئلك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل فرج كربة وان تشفيه وتمده بالصحة والعافية.

محمد هاني:أنا متأكد إنها فترة وهتعدى يا حبيبى.. ربنا يشفيك و يعافيك يا صاحبى وهترجع احسن واقوى من الاول بكتير.

محمد مجدي أفشة:ربنا يشفيك يارب.

أحمد الشيخ: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم.. فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط.. ان شاء الله ترجع احسن من الاول يا حبيبى كلنا معاك وفى ضهرك.

وليد سليمان: الإصابات هى أصعب وأقوى اختبار لإرادة الاعب وقوته لكن عندما تواجه أصابه تهدد مشوارك كلاعب قبل الأوان هنا وجب على الجميع الإلتفات والدعم والمساندة نحن جميعا فى انتظارك يا مؤمن للعوده أقوى مما كنت الف سلامة عليك.