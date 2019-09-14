نجوم الكرة يدعمون مؤمن زكريا بعد إعلان إصابته: وجب الدعم والإلتفاف نحن جميعاً بجانبك والأهلي لا ينسى أبنائه



أحمد أبوعقيل

دعم عدد كبير من نجوم الكرة، مؤمن زكريا لاعب الأهلي بعد إعلان إصابته، متمنين له الشفاء العاجل والعودة للملاعب في أقرب وقت.

وقال مؤمن زكريا إن الإصابة التي تعرض لها في الركبة اختتمت بمرض والده وخضوع والدته لعملية جراحية بسببه، مما أثر عليه نفسيا دون مساندة من أحد.

وأضاف لاعب الأهلي أنه سيسافر إلى ألمانيا للعلاج ومعرفة إصابته تحديدًا ومدة العلاج، مؤكدا: "إصابتي في الركبة ولكني لا أعلم ما هي الإصابة.. الأشعة لم تُظهر شيئا ولكني أشعر بآلام".

عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق قال:" ألف سلامة عليك يا مؤمن ، إن شاء الله ترجع أقوى وأحسن من الأول ، شفاك الله و عافاك ، اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك" .

شريف إكرامي حارس مرمي الأهلى ومنتخب مصر دعم مؤمن قائلا:" الإصابات هي أصعب و أقوي إختبار لإرادة اللاعب و قوَته لكن عندما تواجه إصابه تهدد مشوارك كلاعب قبل الأوان هنا وَجَب علي الجميع الإلتفاف و الدعم والمسانده، نحنُ جميعاً في انتظارك يا مؤمن للعوده أقوي مما كنت..ألف سلامه عليك".

وقال إسلام الشاطرلاعب الأهلى السابق والمذيع بقناة النادي:" النادي الاهلي لا ينسي أبنائه ... ومؤمن من اهم الاعبين في السنوات الاخيره ربنا يكرمه ويرجع بالسلامة".

نجم الزمالك ومنتخب مصر ونائيب رئيس اتحاد المرة السابق حازم إمام قال:" إن شاء الله ترجع أحسن من الأول وتكسر الدنيا مؤمن زكريا ألف سلامه عليك يا بطل".

الإعلامي أحمد شوبير وحارس الأهلى ونائب رئيس اتحاد الكرة السابق، وجه رسالة لمؤمن قائلا:" كل شئ في هذه الحياة يتغير لكن لابد ان تكون علي يقين أنك ستعود للأفضل .. ان شاء الله يا مؤمن ترجع أحسن من الاول".

يسافر مؤمن زكريا لاعب الأهلي إلى ألمانيا في الـ20 من شهر سبتمبر الجاري من أجل بدء برنامجه العلاجي للتخلص من الإصابة التي يعاني منها حسبما علم.

ولم يتم تحديد موعد عودة مؤمن زكريا إلى الملاعب أو الكشف عن سبب إصابته.

وبناء على تعليمات الطبيب الألماني ومدى استجابة مؤمن للعلاج سيتم تحديد موعد عودته مرة أخرى إلى الملاعب.