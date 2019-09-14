رونالدو يعزز صدارته العالمية بـ "54 هاتريكاً"









اسماء السيد - عزز البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي صدارته للاعبين الأكثر تسجيلاً لثلاثة أهداف في مباراة واحدة (هاتريك) في مشوارهم الاحترافي مع الاندية والمنتخبات الوطنية بفضل الأهداف الأربعة التي أحرزها في شباك ليتوانيا، والتي قادت بلاده الى تحقيق الانتصار بنتيحة خمسة اهداف مقابل هدف في تصفيات كأس أوروبا 2020.

وبحسب ما اورده موقع "بي سوكر"، فإن الأهداف الأربعة التي أحرزها رونالدو في شباك ليتوانيا ، قد ساهمت في تعزيز رصيده من "الهاتريك" ليصبح عددها 54 هاتريكاً سجلها مع منتخب البرتغال وأندية مانشستر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الإسباني و يوفنتوس الإيطالي.

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وفي التفاصيل، فقد حقق رونالدو مع البرتغال ثمانية هاتريكات، ومع ريال مدريد 44 هاتريكاً، وهاتريكا وحيدا مع يوفنتوس ومانشستر يونايتد.

هذا ويتفوق رونالدو على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الإسباني بفارق ثلاثة هاتريكات ، بعدما سجل ميسي 51 هاتريكاً منها 6 مع الأرجنتين و 45 مع ناديه الكتالوني.

وفي المركز الثالث، يأتي المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الذي سجل 29 هاتريكاً في مسيرته الكروية ، يليه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني برصيد 21 هاتريكاً، ثم الأرجنتيني سيرجيو اغويرو مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنكليزي برصيد 17 هاتريكاً ، وأخيراً الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بـ 15 هاتريكاً .