بقاء نيمار في فرنسا يعرقل انتقال بوغبا إلى باريس سان جيرمان









اسماء السيد - كشف تقرير إعلامي بأن الفرنسي بول بوغبا لاعب إرتكاز نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي قد وافق على العودة الى بلاده من بوابة نادي باريس سان جيرمان ، بعدما رضخ لإغراءاته المالية بمنحه راتباً اسبوعياً ضخما يضاهي راتبه الحالي مع "الشياطين الحمر".

وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي بأن نادي باريس سان جيرمان قد أقنع بوغبا بالانتقال إلى صفوفه من خلال منحه راتباً اسبوعياً قدره 429 الف جنيه استرليني ، إلا ان الصفقة لم يكتب لها النجاح بسبب بقاء المهاجم البرازيلي نيمار داسيلفا في صفوف النادي الفرنسي، بعدما فشلت مساعي إدارة برشلونة في التعاقد معه مجدداً.

ويبدو ان بقاء نيمار في صفوف باريس سان جيرمان وتدخل شركة "أديداس" الألمانية الراعي الرسمي لبوغبا ، قد حرما النادي الفرنسي من إتمام صفقة متميزة، لأن تعاقده مع بوغبا كان بمثابة حلم الجماهير الفرنسية عامة، والتواقة لرؤية نجم منتخب بلادها يكمل مسيرته الكروية في وطنه.

يشار الى أن بول بوغبا قد كشف الموسم الماضي عن رغبته في تغيير الأجواء وترك صفوف نادي مانشستر يونايتد ، بسبب عدم تأقلمه مع الأجواء الإنكليزية، حيث رشحته تقارير عديدة بالعودة الى يوفنتوس الإيطالي او الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني ، إلا ان فترة الانتقالات الصيفية اغلقت أبوابها ببقاء اللاعب في صفوف ناديه في انتظار ما تكشفه احداث الانتقالات الشتوية القادمة .