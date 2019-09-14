لوتارو مارتينيز يتفوق تهديفياً على اساطير المنتخب الأرجنتيني









اسماء السيد - فرض الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي نفسه نجماً دون منافس في مباراة منتخب بلاده الودية امام المكسيك ، بعدما قدم عرضاً فنياً متميزاً ترجمه بإحراز ثلاثة أهداف قادت بلاده الى تحقيق الانتصار برباعية نظيفة.

واكد لوتارو بفضل هذا "الهاتريك" علو كعبه في بداية مشواره الدولي مع منتخبه الوطني ، بعدما توفق تهديفياً على اساطير الأرجنتين باحتساب عدد أهدافهم المسجلة في مبارياتهم الثلاث عشرة الأولى.

هذا ورفع لوتارو مارتنيز في مباراة المكسيك رصيده التهديفي الدولي إلى 9 اهداف ، و هو رصيد لم ينجح أي مهاجم في تاريخ الكرة الأرجنتينية ببلوغه.

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وكان ليونيل ميسي الهداف التاريخي للمنتخب الأرجنتيني قد سجل هدفين فقط لبلاده عندما خاض 13 مباراة ، اما جابرييل باتيستوتا وهو ثاني هداف في تاريخ بلاده، فلم يسجل سوى 6 اهداف ، بينما سجل دييغو مارادونا 7 اهداف ، فيما أحرز هرنان كريسبو 5 اهداف ، أما سيرجيو اغويرو فلم يسجل سوى 4 اهداف، رغم انه الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين.

وبحسب تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن لوتارو مارتنيز اصبح افضل هداف للمنتخب الارجنتيني في عهد المدرب الحالي ليونيل سكالوني الذي تولى مهمة الجهاز الفني في شهر سبتمبر من عام 2018 عقب نهائيات كأس العالم بروسيا خلفا لخورخي سامباولي.

وكان لوتارو مارتنيز قد سجل في عهد سكالوني تسعة اهداف مقابل ثلاثة اهداف لميسي واغويرو ، وهدفين لباولو ديبالا .

يشار الى أن استدعاء لوتارو مارتنيز الى صفوف المنتخب الأرجنتيني اول مرة قد حدث في عهد المدرب خورخي سامباولي، حيث خاض اولى مبارياته الدولية امام إسبانيا في شهر مارس من عام 2018 ، غير انه استبعد من القائمة المشاركة في مونديال روسيا بسبب تواجد هيغوايين وميسي و اغويرو و ديبالا

إلا انه عزز مؤخراً من فرصته في التواجد مع منتخب بلاده في ظل تألقه مع ناديه الإيطالي.