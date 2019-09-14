علي دائي يتوقع نجاح رونالدو في كسر رقمه التهديفي القياسي









اسماء السيد - توقع المهاجم الإيراني السابق علي دائي نجاح المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في كسر رقمه التهديفي القياسي في غضون الأعوام القليلة القادمة.

هذا ويمتلك علي دائي رقماً قياسياً عالمياً بكونه افضل هداف في تاريخ المنتخبات الوطنية، بعدما سجل 109 أهداف في 149 مباراة خلال مسيرته الدولية مع منتخب إيران بكافة المسابقات ، بينما يتخلف عنه رونالدو بفارق 16 هدفاً فقط ، بعدما رفع رصيده مؤخراً إلى 93 هدفاً بفضل الأهداف الأربعة التي سجلها في شباك ليتوانيا ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020، حيث يحتاج إلى 17 هدفاً فقط لتسجيل رقم عالمي جديد.

وفي هذا الصدد، علق دائي في تصريحات لصحيفة "ابولا" البرتغالية قائلاً :" اعتقد بأن رونالدو سينجح في معادلة رقمي القياسي وتجاوزه، لأنه لاعب رائع ".

ولم يبدِ دائي أى قلق من حدوث هذا الأمر ، حتى وان كان ذلك سيتسبب في كسر رقمه القياسي ومحوه من ارشيف الكرة العالمية ، حيث قال :" هذا جزء من كرة القدم، والارقام وجدت لكسرها وتسجيل ارقام جديدة اخرى، ورونالدو لاعب رائع ويستحق ذلك".