مباراة الأهلي وكانو سبورت الغيني في دوري أبطال أفريقيا.. الموعد والتشكيل

مباراة جديدة في المشوار الإفريقي ينتظرها عشاق المارد الأحمر اليوم في مواجهته الهامة والنارية في مبارا الأهلي وكانو سبورت الغيني اليوم في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للموسم الجديد 2019-2020، وتعتبر مباراة الأهلي وكانو سبورت من أهم المباريات التي ينتظرها الجمهور وإدارة الناي الأهلي في محاولة للاطمئنان على المدير الفني الجديد للنادي الأهلي في أول اختبار حقيقي له ضمن جدران القلعةالحمراء.

وسوف نوضح لكم متابعينا الكرام في هذه المقالة كافة التفاصيل حول مباراة الأهلي وكانو سبورت، من حيث الموعد والتشكيل المتوقع والنتابعات اللحظية على المباراة.

موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت:

يخوض الأهلي المصري لقاءه أمام كانو سبورت على الأراضي الغينية، وذلك في مباراة الذهابالتي من المقرر لها أن تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وكانو سبورت الغيني:

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وكانو سبورت على قناة اون سبورت التي حصلت على حقوق البث للقاء عبر شاشتها، حيث يلتف العديد من الشباب حول التلفاز بالمقاهي وغيرها في تمام الساعة الخامسة مساًء لمشاهدة المباراة، كما يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وكانو على قنوات “بين سبورتس”،

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تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت الغيني اليوم:

من المتوقع أن يخوض النادي الأهلي بجهازه الفني الجديد بقيادة رينيه فايلر مباراة اليوم أمام بطل غينيا الاستوائية نادي كانو سبورت بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع علي معلول – أيمن أشرف – محمود متولي – أحمد فتحي. خط الوسط حمدي فتحي – عمرو السولية – وليد سليمان – حسين الشحات – رمضان صبحي. خط الهجوم مروان محسن.

نتيجة مباراة الأهلي اليوم:

الجدير بالذكر أن مباراة النادي الاهلي اليوم تعد بمثابة الاختبار الأول للمدير الفني الجديد رينيه فايلر، بعد إقالة مارتن لاسارتي عقب الهزيمة من بيراميدز بهدف دون رد والإقصاء من بطولة كأس مصر، وسوف نتابع معكم متابعينا كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الأهلي وكانوسبورت اليوم.