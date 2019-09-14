شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يستأنف تدريباته بعد انتهاء راحة الـ 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة إلى التدريبات اليوم السبت بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين بعد دورة الجونة الودية التي حصد فيها الفريق الفيومي المركز الثالث.

وكان الجهاز الفني للمقاصة قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أيام بدأت الأربعاء الماضي عقب مباراة أسوان الأخيرة بدورة الجونة الودية والتي انتهت بفوز أبناء الفيوم بهدف نظيف.

وأكد وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة أهمية دورة الجونة فى تحقيق الانسجام بين جميع لاعبى الفريق، خاصة أنها تأتى فى اطار المرحلة الثالثة للإعداد بعد معسكرى الإسكندرية والإسماعيلية.