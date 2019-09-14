شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث فى مران الأهلى الأخير قبل مواجهة كانو سبورت ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق للأهلي الأشراف على تقسيمة بطول الملعب استعدادًا لكانو سبورت الغيني الذي يواجه الأهلي في منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

قام فايلر بتقسيم الفريق إلى مجموعتين ادوا تقسيمه قويه حرص خلالها المدير الفني علي توجيه اللاعبين، وتقام مباراة الأهلي وكانواسبورت من غينيا الاستوائية في تماما السادسة من مساء غدًا السبت بتوقيت القاهرة على ملعب مالابو في منافسات ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.

واختتم الأهلي مرانه الرئيسي في غينيا الاستوائية مساء اليوم على ملعب مالابو استعدادًا لمواجهة كانوا سبورت .

اشتمل مران اليوم على تدريبات بدنية خفيفة وتقسيمة بالكرة تخللها عدد من الجمل التكتيكية تحت أشراف السويسري رينية فايلر المدير الفني للفريق، وأشرف رينية فايلر على فقرة خاصة لتدريب لاعبي الوسط والمهاجمين على صناعة الهجمات وكيفية انهائها بشكل دقيق وذلك في المران الختامي على ملعب مالابو بغينيا الاستوائية.

وحرص فايلر علي اقامه فقره للتسديد علي النرمي لتنميه قدرات اللاعبين باعتبارها احد الحلول العامه لاحراز الاهداف، فيما قاد توماس بينكيل مدرب أحمال الفريق فقرة تدريبات بدنية بالكرة لمدة ٣٠ دقيقة ، وادى اللاعبون تدريبات بدنية مع بداية المران شارك فيها جميع اللاعبين.

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