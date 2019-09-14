شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامي تودع بطولة فرنسا للاسكواش من نصف النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت هانيا الحمامي بطلة العالم لناشئات الاسكواش بطولة فرنسا المفتوحة والمقامة في مدينة نانت الفرنسية خلال الفترة بين 9 إلى 10 سبتمبر الجاري عقب خساراتها في مباراة الدور نصف النهائي. وخسرت هانيا بثلاثة أشواط نظيفة أمام منافستها الفرنسية والمصنفة الثالثة عالميا لسيدات الاسكواش كاميل سيرم، في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-4, 11-7, 11-8 . Advertisements وتقدر القيمة المادية لبطولة فرنسا المفتوحة بحوالي 70 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. يذكر أن هانيا الحمامي توجت مؤخرا ببطولة العالم لناشئات الاسكواش بالمنافسات الفردية ومع منتخب الناشئات أيضا.

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