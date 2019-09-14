فيديو.. "التالتة يمين والأهلى" يتصدران مداعبة مرتضى منصور لطفلين بالزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، طفلين من أبناء أعضاء النادى فى مكتبه بمقر قلعة ميت عقبة، ليقوم الطفلان بغناء أغنية "التالتة يمين" تأكيداً على حبهم لنادى الزمالك. وشهدت الجلسة مداعبة مرتضى منصور للطفلين عن رأيهم فى نادى الزمالك وأمنيتهم بفوز الفريق الأبيض على الأهلى فى السوبر المحلى المقرر إقامته يوم الجمعة القادمة. ومن المقرر أن يلتقى فريق الزمالك فى الثامنة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، مع جينيراسيون فوت السنغالى، وذلك فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

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